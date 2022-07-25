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    25 июля 2022, 12:11

    Жителям Подмосковья напомнили о повторной вакцинации от COVID-19

    Мария Мурашова

    Более миллиона человек в Подмосковье уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса. Сделать это можно в любой поликлинике, торговом центре, МФЦ или мобильном комплексе.

    Жителям Подмосковья напомнили о повторной вакцинации от COVID-19

    «Важно помнить, что со временем иммунитет против новой коронавирусной инфекции снижается. Поэтому спустя полгода после перенесенного заболевания или после вакцинации рекомендуется повторно привиться от COVID-19», — напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

    Повторную вакцинацию можно пройти любым препаратом, который есть в наличии в пункте. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122. Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.