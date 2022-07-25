Жителям Подмосковья напомнили о повторной вакцинации от COVID-19

Более миллиона человек в Подмосковье уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса. Сделать это можно в любой поликлинике, торговом центре, МФЦ или мобильном комплексе.

«Важно помнить, что со временем иммунитет против новой коронавирусной инфекции снижается. Поэтому спустя полгода после перенесенного заболевания или после вакцинации рекомендуется повторно привиться от COVID-19», — напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Повторную вакцинацию можно пройти любым препаратом, который есть в наличии в пункте. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122. Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.