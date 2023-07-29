Подмосковье 29 июля 2023, 02:40 Жителям Подмосковья напомнили о поверке счетчиков через МосОблЕИРЦ МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

Министерство ЖКХ напомнило жителям Московской области о правилах поверки счетчиков. Их могут устанавливать, менять и поверять только гарантирующие поставщики. Для жителей многоквартирных домов таким поставщиком чаще всего является «Мосэнергосбыт», для жителей частных домов — сетевые организации.

Потребителям посоветовали привлекать к работам проверенные организации, знать дату выхода счетчика. Ее можно узнать в паспорте прибора, платежке, акте ввода в эксплуатацию и личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ. Также следует регистрировать счетчик и сообщать о поверке.

Реклама

«Заказать установку и поверку приборов учет воды, тепла, а также поверку газовых счетчиков можно в МосОблЕИРЦ или в другой организации на усмотрение жителя. Важно, чтобы исполнитель услуги имел необходимую квалификацию и разрешение на проведение такого вида работ», — уточнили в ведомстве.

В министерстве предупредили, что иногда мошенники проводят работы с нарушениями или тогда, когда этого не требуется. Чтобы избежать рисков, можно заказать поверку в МосОблЕИРЦ. Это можно сделать на сайте центра, в личном кабинете в одноименном приложении, офисах компании и по телефону: 8 (499) 444-01-000.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».