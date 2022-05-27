Жителям Подмосковья напомнили о последних днях голосования за места благоустройства

Голосование по благоустройству завершается в Подмосковье. Жители могут онлайн выбрать места, которые преобразятся в 2023 году. Осталось несколько дней, чтобы принять участие.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что подключиться к голосованию могут жители старше 14 лет. Оно продлится до 30 мая включительно.

«Каждый голос важен и каждое мнение имеет значение. Вместе сможем выбрать объекты, реализация которых действительно нужна», — сказал Хайкин.

За шесть недель голос отдали 337 тысяч жителей Московской области.

Приглашаю всех, кто еще не успел сделать свой выбор, принять участие в голосовании Михаил Хайкин.

В рамках голосования жителям представили на выбор 269 мест. Они находятся в 56 городских округах.

Увидеть варианты и проголосовать можно будет на платформе 50.gorodsreda.ru. Те территории, которые выберут больше всего жителей, преобразятся в следующем году.

Ранее Хайкин рассказал, какие областные набережные и парки благоустроят в 2022 году.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.