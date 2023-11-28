Подмосковье 28 ноября 2023, 10:04 Жителям Подмосковья напомнили о помощи по номеру 112 при происшествиях на льду Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Водоемы Подмосковья начали покрываться льдом, в связи с чем вероятность происшествий на водоемах увеличилась. В это время резко возрастает количество обращений на номер 112.

В Системе-112 Московской области рассказали, что с осени до весны отмечается рост происшествий на льду. Резкие перепады температур, оттепели, быстрое течение — все это влияет на толщину льда. Выходить же на поверхность разрешено только тогда, когда толщина корки составляет не менее 10 сантиметров.

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Однако рыбаки спешат открыть зимний сезон, а дети часто проверяют прочность льда ради игры. Это нередко заканчивается происшествиями.

Специалисты Системы-112 напомнили основные правила поведения на льду. Во-первых, толщину льда можно определить визуально. Прочный лед голубого цвета с зеленоватым оттенком. Если лед белый или желтоватый — он ненадежен. Во-вторых, нужно помнить, что температура воздуха выше ноля градусов в течение трех дней снижает толщину льда.

Если попали в беду, срочно зовите на помощь или обращайтесь на номер 112 любым доступным способом — по телефону, через SMS или мобильное приложение. Даже если вы не знаете своего местонахождения, оператор определит его по GPS и отправит спасателей.

На номер 112 можно обращаться круглосуточно. Соблюдение основных правил поведения на льду поможет сохранить жизнь.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.