Жителям Подмосковья напомнили о пользе опят | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили о пользе опят

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Опята считаются самыми распространенными грибами: они существуют по всей планете, за исключением областей с вечной мерзлотой. Эти грибы растут, как правило, группами. Нередко их можно встретить на старых пнях или даже на живых деревьях.

Интересный факт: самым большим живым организмом в мире считается поселение опят, произрастающих в национальном заказнике Малур (США, штат Орегон). Это семейство грибов, являющееся единым организмом, занимает почти 900 гектаров.

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Некоторые грибники относятся к опятам не без легкого пренебрежения, помещая их в «грибном топе» ниже представителей благородных разновидностей вроде подосиновиков или белых. Между тем опята не только вкусны, но и весьма полезны: эти грибы содержат целый ряд важных веществ, способных влиять на здоровье разных органов и систем организма человека.

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В том числе, например, опята могут помочь работе сердечно-сосудистой системы и борьбе с бактериями и вирусами. Пять главных полезных свойств опят:

— много белка при низкой калорийности;

— содержание магния и калия;

— содержание железа;

— помощь в борьбе с вирусами и бактериями;

— содержание витаминов группы В.

В 100 граммах опят содержится примерно 2,2 грамма белка. Это довольно неплохой показатель при весьма низкой калорийности: всего около 20 килокалорий на 100 граммов свежего продукта. Опята вполне можно вводить в свой рацион тем, кто следит за калорийностью рациона, не хочет переедать и при этом стремится получать достаточно белка.

Магний и калий необходимы для здоровой работы сердечно-сосудистой системы, сохранения эластичности сосудов и профилактики образования тромбов. Таким образом, опята полезны для здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы.

Железо необходимо для поддержания нормального уровня гемоглобина, участвующего в переносе кислорода по всему телу. Важность этого микроэлемента для здоровья человека трудно переоценить.

Опята иногда называют природным антибиотиком. Доказано, что эти грибы помогают в борьбе, например, с кишечной палочкой и золотистым стафилококком. Эти грибы содержат противовирусные вещества и широкий спектр витаминов, что помогает укрепить иммунитет.

В опятах содержатся В2, В3 и другие витамины группы В. Эти вещества важны для нормальной работы сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем, желудочно-кишечного тракта, плюс от них зависит хорошее состояние кожи, волос и ногтей.

При всей пользе опятами лучше не злоупотреблять. Например, у людей со слабым желудком слишком большая порция этих грибов может вызвать диарею или другие проблемы ЖКТ. Также эти грибы не рекомендованы при подагре. Не стоит давать опята детям до 10 лет, а до 13 лет стоит ограничиваться маленькими порциями.

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