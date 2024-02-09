Подмосковье 09 февраля 2024, 12:35 Жителям Подмосковья напомнили о получении услуг Росреестра в МФЦ Медиабанк МО

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Жители Подмосковья могут получить услуги Росреестра в МФЦ. Всего на территории региона работают 248 офисов и территориальных подразделений.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, услуги Росреестра — одни из самых востребованных в МФЦ. По словам директора многофункционального центра региона Галины Варгановой, сотрудники офисов регулярно проходят обучение для быстрого и качественного оказания услуг.

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«Специалисты наших офисов постоянно взаимодействуют с коллегами из Росреестра и регулярно проходят обучение, чтобы быть в курсе всех изменений в законодательстве в сфере недвижимости. Такое сотрудничество позволяет оказывать услуги быстро и качественно», — сказала она.

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