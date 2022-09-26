Жителям Подмосковья напомнили о плюсах и минусах разных видов дров | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 18:29 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили о плюсах и минусах разных видов дров

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Постепенно наступают холода, и пора задумываться о том, чем отапливать частные дома. Чаще всего для этого используются лиственные породы деревьев. Они горят достаточно долго и имеют хорошую теплоотдачу. А вот хвойные породы тепло передают намного хуже, а еще от них возникает много копоти из-за того, что они очень смолистые.

Самое удобное — это березовые дрова. Их легко заготовить, у них очень приятный аромат, хорошая теплоотдача, у них достаточно доступная цена. Но есть и свои недостатки — после их сжигания в дымоходе остается копоть и сажа. Кроме того, два года хранения таких дров в поленницах превращают их в труху.

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Элитное топливо для домашнего отопления — дубовые дома. У них мягкий аромат, хорошая теплоотдача и мощный жар. Их недостатки — высокая цена, сложная заготовка.

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Очень удобны ольховые деревья. Древесина у них быстро сохнет и сохраняет аромат больше трех лет. При горении они выделяют не так много дыма и также может прочищать дымоход от сажи. А вот осину не так-то просто разжечь. Во время горения у них образуются длинные языки пламени, жар может очистить дымоход от сажи и копоти. Но они достаточно быстро сгорают, лучше всего закидывать их в уже растопленную печь.

Хвойными деревьями тоже можно топить печь. У них очень приятный запах, потому что в них содержится большое количество эфирных масел. Недостатки — вся древесина хвойных пород насыщена смолами, которые могут образовать много гари и копоти. Такие дрова быстро сгорают и дают мало жара.

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