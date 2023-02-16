Подмосковье 16 февраля 2023, 09:17 Жителям Подмосковья напомнили о новых тарифах на электричество

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Тарифы на электричество изменились в Подмосковье с 1 декабря. Они будут действовать до 1 июля 2024 года. Средний процент изменения составил 9%.

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Стоимость услуг выросла из-за требований ФАС России по применению новой методики расчетов. Комитет по ценам и тарифам представил жителям инфографику. Платить меньше смогут жители сел и деревень, а также владельцы электроплит.

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