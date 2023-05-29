Подмосковье 29 мая 2023, 14:30 Жителям Подмосковья напомнили о новом сервисе для заказа фермерских продуктов Unsplash

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Более 75 тысяч фермерских продуктов доступно для заказа в новом цифровом сервисе «Свое родное». Система помогает сельскохозяйственным производителям продвигать свои товары, а жителям — находить натуральную и полезную еду.

«Сейчас на платформе зарегистрировано уже 10 тысяч фермеров и представлено более 75 тысяч продуктов. Это отличная возможность для подмосковных хозяйств расширить рынок сбыта продукции», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сервис «Свое Родное» включает мобильное приложение и интернет-магазин. Каждый фермер может буквально за полчаса создать витрину своего хозяйства и выложить каталог продукции, настроить способы оплаты и определиться с доставкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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