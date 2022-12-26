Подмосковье 26 декабря 2022, 19:49 Жителям Подмосковья напомнили о необходимости уведомить ЗАГС в России о регистрации брака за границей

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Жителям Московской области, заключившим брак за пределами страны, необходимо уведомить об этом органы ЗАГС в России.

Чтобы это сделать, следует заполнить уведомление о регистрации и направить его по месту жительства в орган ЗАГС не позднее чем через один месяц со дня заключения брака. Это можно сделать лично, почтой или через портал госуслуг.

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К уведомлению необходимо приложить копию документа компетентного органа иностранного государства с переводом на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены. Также потребуется копия документа, удостоверяющего личность.

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Отмечается, что обязательство о направлении уведомлений не закреплено на законодательном уровне, поэтому не все молодожены информируют органы ЗАГС о бракосочетании в другой стране.

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