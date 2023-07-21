Подмосковье 21 июля 2023, 16:50 Жителям Подмосковья напомнили о необходимости своевременной оплаты услуг ЖКХ МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

Оплачивая коммунальные услуги, жители Подмосковья платят за комфорт и безопасность: свет, тепло, электричество, отремонтированные подъезды, чистую воду и исправное газовое оборудование. В Едином расчетном центре Подмосковья рассказали о важности своевременной оплаты квитанций.

Долги за ЖКУ нарушают порядок работы коммунальных служб и приводят к увеличению стоимости услуг. Начиная с 31-го дня просрочки платежа начисляются пени в размере 1/300, а с 91-го — 1/130 ставки рефинансирования Центробанка России.

Реклама

При задолженности более двух месяцев должнику имеют право ограничить ресурсоснабжение. Перед тем, как произвести отключение электроэнергии или воды, неплательщика уведомляют о необходимости оплаты и дате возможного прекращения подачи. На погашение долгов предоставляют 20 дней.

В случае если неплательщик игнорирует законные требования, дело передают в суд. Должнику может грозить арест имущества, банковских счетов и запрет на выезд за границу и совершение регистрационных действий с автомобилем.

Срок оплаты указан в квитанции, как правило, это 10-е число следующего месяца. Оплачивать коммунальные услуги без комиссии можно в личном кабинете на сайте Единого расчетного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» через систему быстрых платежей.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».