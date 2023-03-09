Подмосковье 09 марта 2023, 15:50 Жителям Подмосковья напомнили о необходимости согласовывать изменения на фасадах зданий и домов

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В Министерстве благоустройства Подмосковья напомнили, как нужно действовать, чтобы законно обновить фасад здания или многоквартирного жилого дома. Для этого необходимо получить паспорт колористического решения.

Любой стрит-арт, как и временные графические изображения, тоже являются изменением внешнего фасада и должны быть согласованы с администрацией муниципалитета.

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«Летом прошлого года в Балашихе проходил международный фестиваль уличного искусства, в рамках которого создано более 40 муралов. На все дома были оформлены паспорта колористических решений»,— отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Чтобы согласовать изменения, необходимо перейти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить запрос на предоставление услуги. Срок рассмотрения заявления составляет 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядом с ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.