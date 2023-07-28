Подмосковье 28 июля 2023, 13:28 Жителям Подмосковья напомнили о необходимости подтвердить право на сельский тариф электричества Мосэнергосбыт

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Срок подачи данных для применения сельского тарифа на электроэнергию истекает 30 сентября в Подмосковье. Жителям деревень, хуторов, сел и поселков нужно подтвердить свое право на применение понижающего коэффициента — об этом напомнили в Министерстве энергетики Московской области.

Для того, чтобы к тарифу на электричество применили понижающий коэффициент, в адресе объекта должен быть указан сельский населенный пункт: село, поселок, деревня, хутор, слободка, местечко. Жителям нужно подтвердить расположение своего дома.

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Для этого необходимо до 30 сентября представить в офис обслуживания, указанного в счете, выписку из ЕГРН (с датой от 2023 года) на здание с указанием адреса. Там должен быть указан городской округ и населенный пункт. Также понадобится копия паспорта владельца жилого помещения.

Если до 30 сентября не предоставить эти документы, уже с 1 октября в расчетах будет применяться тариф за электроэнергию без понижающего коэффициента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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