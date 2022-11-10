Подмосковье 10 ноября 2022, 13:13 Жителям Подмосковья напомнили о необходимости опиловки деревьев вдоль линий электропередачи

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Минэнергетики Подмосковья напомнило о важности опиловки деревьев вдоль линий электропередачи. Это необходимо для предотвращения аварий, связанных с падением деревьев на провода.

По нормативам, высота деревьев у ЛЭП не должна превышать четырех метров. В населенных пунктах они опиливаются до безопасных размеров.

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Опиловка нужна, чтобы деревья не падали на провода во время непогоды. Также она позволяет избежать поражения током находящихся рядом людей при обрыве линий электропередачи.

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Просеки регулярно очищают, убирая лишние ветви, при этом сохраняя само дерево. В Минэнергетики просят отнестись к работам с пониманием и не препятствовать им.

Всего в этом году в Подмосковье расчистят 651 гектар трасс вдоль ЛЭП.