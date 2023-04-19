Подмосковье 19 апреля 2023, 10:37 Жителям Подмосковья напомнили о недопустимости пала сухой травы ГКУ МО "Мособлпожспас

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Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические рейды по предупреждению пожаров. Жителям напомнили, что сжигание сухой травы может привести к печальным последствиям.

Замначальника службы Сергей Щетинин рассказал, что сжигание сухой травы несет большую опасность пожара.

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«Сухая прошлогодняя трава отличается высокими горючими свойствами. Под воздействием ветра огонь по ней мгновенно распространяется на большие расстояния, охватывая все вокруг. На пути неконтролируемого пала травы могут встать жилые и хозяйственные постройки, другое ценное имущество граждан», — сказал он.

Если вовремя не ликвидировать пожар, то огонь может перейти в лес и попасть на торфяные участки. В таких случаях ущерб природе будет в разы больше. Избежать беды поможет внимательность и ответственность жителей.

«Пожарные напоминают жителям Подмосковья и гостям правила обращения с огнем, просят, по возможности, обходиться без него, собирать мусор в пакеты и выбрасывать в специальные контейнеры. Не жечь сухую траву, так как молодая поросль рано или поздно все равно ее заглушит: природа возьмет свое», — отметил он.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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