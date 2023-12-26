Подмосковье 26 декабря 2023, 12:37 Жителям Подмосковья напомнили о навигаторе по мерам поддержки участников СВО и их семей Unsplash

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Жители Подмосковья могут воспользоваться удобным навигатором по мерам поддержки участников СВО и их семей. Он работает на региональном портале госуслуг.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, в разделе собрали всю актуальное информацию о мерах поддержки участников СВО их родственников. По каждой жизненной ситуации жители могут узнать возможные льготы и способы их оформления.

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Кроме того, жители могут узнать о работе фонда «Защитники отечества» и реабилитационного центра «Ясенки». Для удобства также можно воспользоваться Telegram-ботом «Мы рядом».

В министерстве напомнили, что в Подмосковье работают горячая линия для психологической помощи. Получить консультацию можно по номеру 122, выбрав в голосовом меню 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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