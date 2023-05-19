19 мая 2023, 16:13
Жителям Подмосковья напомнили о налоге 1,5% при пользовании землей для бизнеса
В деревне Товарково в Рузе представители Минимущества, Россельхознадзора, налоговой службы и администрации округа осмотрели земельные участки, которые незаконно используются в предпринимательской деятельности. Коммерсантам напомнили о повышенной ставке налогообложения 1,5%.
«Земли имеют категорию сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — ведение садоводства. Но при этом здесь ведется активная продажа земельных участков, о чем свидетельствует сайт с рекламными объявлениями. То есть данный массив собственник использует в предпринимательской деятельности», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Реклама
Для предпринимателя сделают перерасчет земельного налога с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости.
В деревне Неверово на 18 гектарах, которые должны использоваться под сельхозпроизводство, складируется строительно-бытовой мусор. Информацию направили в полицию.
С начала года министерство и налоговая служба осмотрели 110 тысяч земельных участков из 275 тысяч, что составляет 40%.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Налоги
Бизнес
Реклама
Реклама