Подмосковье 19 мая 2023, 16:13 Жителям Подмосковья напомнили о налоге 1,5% при пользовании землей для бизнеса МИО МО

Читать 360tv в

В деревне Товарково в Рузе представители Минимущества, Россельхознадзора, налоговой службы и администрации округа осмотрели земельные участки, которые незаконно используются в предпринимательской деятельности. Коммерсантам напомнили о повышенной ставке налогообложения 1,5%.

«Земли имеют категорию сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — ведение садоводства. Но при этом здесь ведется активная продажа земельных участков, о чем свидетельствует сайт с рекламными объявлениями. То есть данный массив собственник использует в предпринимательской деятельности», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Реклама

Для предпринимателя сделают перерасчет земельного налога с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости.

В деревне Неверово на 18 гектарах, которые должны использоваться под сельхозпроизводство, складируется строительно-бытовой мусор. Информацию направили в полицию.

С начала года министерство и налоговая служба осмотрели 110 тысяч земельных участков из 275 тысяч, что составляет 40%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».