Подмосковье 17 ноября 2023, 13:19 Жителям Подмосковья напомнили о начале ноябрьского периода сдачи показаний счетчиков ЖКХ МосОблЕИРЦ

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Жителям Московской области напомнили о начала периода сдачи показаний счетчиков ЖКХ. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Передать показания можно через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», по соответствующей кнопке на сайте организации без регистрации, через чат-бота Федота на сайте.

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" Нажмите на оранжевый кружок чата в правом нижнем углу главной страницы сайта и введите в диалоговом окне запрос — «передать показания». Виртуальный помощник подскажет порядок действий», — уточнили в ведомстве.

Также показания можно передать через голосового помощника по телефону: 8 499 444-01-00. На вопрос робот нужно ответить «Показания», а затем по цифре продиктовать номер лицевого счета и следовать инструкциям робота.

Помимо этого, сообщить о показаниях можно в офисах, адреса и режим работы которых можно настйа на сайте центра.

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