Подмосковье 03 апреля 2023, 15:30 Жителям Подмосковья напомнили о «месячнике тишины» во время брачного периода животных Фото: член Русского географического общества Михаил Семенов.

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Жителей Московской области попросили не шуметь и не слушать громкую музыку во время весеннего брачного периода у диких животных. Об этом сообщило минэкологии региона.

Весной приносят потомство кабаны, лоси, европейские косули, барсуки, лисицы, бобры и другие животные, нерестится рыба, птицы строят гнезда. Во время брачного периода животные подвержены стрессу. Часто его виновником становится человек.

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«В это время животные и птицы могут болезненно реагировать даже на громкую музыку, разговоры на повышенных тонах и другие звуки. Не случайно на большинстве особо охраняемых территорий Подмосковья сохраняется запрет на включение музыки без ношения наушников и издание громких звуков», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В марте и апреле во многих российских заповедниках и заказниках объявляется «месячник тишины». В это время в них вводятся дополнительные ограничения для туристов и отдыхающих.

«Самой лучшей наградой для ответственных жителей будет благополучие животных и птиц, прирост популяций и здоровое потомство», — добавил министр.

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