Подмосковье 08 апреля 2024, 18:55 Жителям Подмосковья напомнили о мерах за нарушения содержания газового оборудования Газовая безопасность / ГУСТ МО

Читать 360tv в

Более 54 тысяч многоквартирных домов расположены на территории Московской области, из которых свыше 40 тысяч — газифицированы. Владельцы квартир обязаны заключить договор на обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. В противном случае предусмотрены серьезные штрафы.

Нарушение требований влечет административную ответственность. С 6 апреля 2023 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, уклонение от заключения договора или его непролонгация в установленный срок карается штрафом: для граждан — от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей, для организаций — от 200 до 500 тысяч рублей.

Реклама

Повторное административное нарушение влечет еще более серьезные штрафные санкции. Кроме того, штраф предусмотрен за недопуск в помещение для проверки газового оборудования, а также за самовольное удаление газоиспользующего оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».