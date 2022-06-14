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    14 июня 2022, 10:04

    Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки доноров крови

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уже 27 тысяч человек стали почетными донорами в Подмосковье. Им доступны льготы, среди которых, например, ежегодные выплаты и оплачиваемый отпуск, внеочередная помощь врачей.

    Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки доноров крови | Изображение 1

    Об этом сегодня, во Всемирный день донора крови, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    «Всемирный день донора посвящен добровольцам, бесплатно сдающим свою кровь во имя жизни других. Людям неравнодушным, милосердным, с открытой душой и добрым сердцем», — отметил он.

    Каждый год, по его словам, звание почетного донора получают около 400 жителей Московской области.

    Все больше жителей Подмосковья приходят в пункты переливания крови, чтобы дарить жизнь людям

    Игорь Брынцалов.

    Донорам крови положены различные льготы. Это оплачиваемый отпуск в удобное для них время года и внеочередное оказание помощи врача, приоритетное приобретение льготных путевок в санатории.

    Вместе с тем почетные доноры получают ежегодную выплату в размере 15 109 рублей. А тем, у кого есть знаки «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», положен бесплатный проезд в транспорте Московской области.

    Почетным донорам на пенсии перечисляют компенсацию за коммуналку в размере 50% каждый месяц, а лицам, живущим в домах, — компенсацию в размере 50% за топливо.