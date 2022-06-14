Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки доноров крови

Уже 27 тысяч человек стали почетными донорами в Подмосковье. Им доступны льготы, среди которых, например, ежегодные выплаты и оплачиваемый отпуск, внеочередная помощь врачей.

Об этом сегодня, во Всемирный день донора крови, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Всемирный день донора посвящен добровольцам, бесплатно сдающим свою кровь во имя жизни других. Людям неравнодушным, милосердным, с открытой душой и добрым сердцем», — отметил он.

Каждый год, по его словам, звание почетного донора получают около 400 жителей Московской области.

Все больше жителей Подмосковья приходят в пункты переливания крови, чтобы дарить жизнь людям Игорь Брынцалов.

Донорам крови положены различные льготы. Это оплачиваемый отпуск в удобное для них время года и внеочередное оказание помощи врача, приоритетное приобретение льготных путевок в санатории.

Вместе с тем почетные доноры получают ежегодную выплату в размере 15 109 рублей. А тем, у кого есть знаки «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», положен бесплатный проезд в транспорте Московской области.

Почетным донорам на пенсии перечисляют компенсацию за коммуналку в размере 50% каждый месяц, а лицам, живущим в домах, — компенсацию в размере 50% за топливо.