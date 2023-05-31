Подмосковье 31 мая 2023, 12:59 Жителям Подмосковья напомнили о круглосуточной психологической помощи по номеру 112 Пресс-служба Системы-112 Московской области

Читать 360tv в

Жителям Московской области напомнили о бесплатной и круглосуточной психологической помощи по номеру 112. Ежесуточно психологи региональной службы спасения принимают около 10-20 вызовов.

Специалисты работают в системе с 1 июня 2015 года. За это время они обработали более 36 тысяч вызовов.

Реклама

«Чаще всего психологи включаются в работу в экстренных ситуациях, когда обратившийся находится в стрессовом состоянии и не может предпринять необходимые действия до приезда экипажа экстренной службы. В таких случаях специалист не только оказывает психологическую поддержку заявителю, но и остается на связи до самого прибытия экстренных служб», — сообщили в службе.

Также операторы-психологи помогают людям, переживающим семейные проблемы, например, развод, напряженные отношения в семье и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».