Подмосковье 22 ноября 2023, 12:58 Жителям Подмосковья напомнили о круглосуточной психологической помощи по номеру 112 Пресс-служба Системы-112 Московской области

Читать 360tv в

Психологи работают в Системе-112 Московской области с 2015 года. За это время они приняли свыше 37 тысяч обращений от жителей. За помощью к специалистам можно обратиться круглосуточно.

Операторы помогают людям, находящимся в трудной ситуации, успокоиться, прийти в себя и предпринять необходимые адекватные действия.

Реклама

Каждый день специалисты-психологи Системы-112 Московской области принимают около 20 звонков. Чтобы обратиться за помощью, необходимо позвонить по номеру 112.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».