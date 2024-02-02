02 февраля 2024, 13:39
Жителям Подмосковья напомнили о компенсациях за капитальный ремонт
Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсации за взнос за капитальный ремонт. В этом году на эти цели в Московской области предусмотрено 330 миллионов рублей. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Одиноко проживающие пенсионеры в возрасте от 70 лет получают компенсацию на оплату взноса в размере 50%, от 80 лет — компенсацию в 100%.
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В Министерстве социального развития Московской области напомнили, что размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.
Льгота формируется автоматически. Предзаполненное заявление поступает в личный кабинет на портале госуслуг. Жителю надо лишь проверить данные и дать свое согласие.
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