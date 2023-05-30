Подмосковье 30 мая 2023, 22:00 Жителям Подмосковья напомнили о графике работы передвижного офиса МосОблЕИРЦ в июне МосОблЕИРЦ

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Жителям Московской области напомнили о расписании работы передвижного мобильного офиса МосОблЕИРЦ. В нем можно передать показания, проконсультироваться со специалистом или получить копию платежки, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Офис будет работать 2 июня в Лосино-Петровском, 5 июня — в Богородском, 6-го — в Сергиевом Посаде, 7-го — в Электростали, 8-го — в Щелкове, 9-го — в Электрогорске. Также до 30 июня мобильный офис приедет в Орехово-Зуево, Домодедово, Одинцово, Химки, Ленинский округ, Солнечногорск и другие округа Подмосковья.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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