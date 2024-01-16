Подмосковье 16 января 2024, 15:37 Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за лучший стенд на выставке «Россия» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Голосование за лучший стенд на выставке-форуме «Россия» продолжается. Жителей Подмосковья призвали поддержать стенд своего региона, на котором представлены все достижения за последние несколько лет.

Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти регистрацию на портале и выбрать на карте Московскую область. После этого нужно выбрать номинации и нажать кнопку «Проголосовать».

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Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ в начале ноября 2023 года и продлится до апреля 2024 года. На ней представлены достижения всех 89 регионов России.

Стенд Подмосковья развернулся в павильоне № 75. Экспозиция показывает, как регион движется в ногу со временем. Для навигации гостей был специально записан аудиогид голосом Сергея Безрукова.

Один из главных элементов стенда — интерактивная игра-стратегия. Она основана на принципах работы Центра управления регионом и платформы «Добродел», которая обеспечивает обратную связь с жителями. Эти инструменты стали неотъемлемой частью работы правительства Московской области, поскольку являются ключевыми источниками информации о проблемах жителей и основным средством для их решения.

В рамках игры представлен симулятор города, где происходят различные события. С помощью интерактивного пульта посетители могут управлять виртуальной территорией и принимать решения для выполнения задач.

Кроме того, на стенде представлены видеокапсулы. В формате 3D посетители могут виртуально посетить крупнейшие предприятия, такие как «Метровагонмаш» и «Тонар», прогуляться по залам музея «Новый Иерусалим» или увидеть животных в Приокско-Терассном заповеднике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия». Он также пригласил россиян найти время и посетить мероприятие.

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