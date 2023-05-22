Подмосковье 22 мая 2023, 14:09 Жителям Подмосковья напомнили о доступных проектах по цифровой безопасности Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Более семи миллионов россиян узнали больше о цифровой безопасности в рамках первого этапа программы кибергигиены. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник напомнила, какие полезные сервисы доступны для жителей в Подмосковье.

На региональном портале госуслуг появился раздел о цифровой безопасности. Здесь жители узнают об основных принципах работы в сети, защите персональных данных, интернет-угрозах и действиях киберпреступников.

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Кроме того, Минцифры России запустило информационные спецпроекты «КиберЗОЖ», «Выучи свою роль», «Сложные несложные пароли», «Подготовка к известности» и другие. Они предназначены для жителей разных возрастов. Например, проект «Кибербуллинг» разработан специально для детей. Он учит, как противостоять травле и оскорблениям в мессенджерах и социальных сетях.

Программа кибергигиены стартовала в 2022 году. Ее цель заключается в том, чтобы доступным языком рассказать жителям о правилах поведения в интернете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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