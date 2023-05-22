Подмосковье 22 мая 2023, 10:22 Жителям Подмосковья напомнили о доступности 25 видов справок из военных комиссариатов онлайн

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Жителям Подмосковья доступны 25 видов справок из военных комиссариатов в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

«На региональном портале выдача справок военкоматов Подмосковья осуществляется комплексно: необходимо просто заполнить одно заявление, в нем указать виды справок, которые нужны и отправить онлайн-заявку», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услуга предоставляется в течение одного рабочего дня. По словам министра, ей воспользовались уже свыше трех тысяч человек.

Справки из военных комиссариатов необходимы для оформления пенсии, пособий и иных льгот. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале госуслуг и заполнить электронную форму.

Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.

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