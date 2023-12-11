Подмосковье 11 декабря 2023, 23:05 Жителям Подмосковья напомнили о декабрьских сроках передачи показаний счетчиков воды и тепла МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

МосОблЕИРЦ напомнил о сроке приема и передачи показаний приборов учета. Он сдвинется на 12 декабря из-за предстоящих новогодних праздников.

Посмотреть декабрьский график приема показаний можно по ссылке. Точные даты можно найти в личном кабинете в разделе «Счетчики». При этом показания приборов учета электроэнергии и газа в декабре к расчетам приниматься не будут.

Реклама

Если показания не внесли вовремя, то плату посчитают, исходя из среднемесячного потребления или по нормативам. В январе актуальные показания учтут. По этой причине плату за прошлый месяц пересчитают, основываюсь на объем потребленных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».