11 декабря 2023, 23:05
Жителям Подмосковья напомнили о декабрьских сроках передачи показаний счетчиков воды и тепла
МосОблЕИРЦ напомнил о сроке приема и передачи показаний приборов учета. Он сдвинется на 12 декабря из-за предстоящих новогодних праздников.
Посмотреть декабрьский график приема показаний можно по ссылке. Точные даты можно найти в личном кабинете в разделе «Счетчики». При этом показания приборов учета электроэнергии и газа в декабре к расчетам приниматься не будут.
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Если показания не внесли вовремя, то плату посчитают, исходя из среднемесячного потребления или по нормативам. В январе актуальные показания учтут. По этой причине плату за прошлый месяц пересчитают, основываюсь на объем потребленных услуг.
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ЖКХ
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