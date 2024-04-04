Подмосковье 04 апреля 2024, 11:46 Жителям Подмосковья напомнили о действиях в случае поломки газового оборудования АО "Мособлгаз"

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«Мособлгаз» напомнил о правилах, которым необходимо следовать в случае поломки газового оборудования. Первое, что нужно сделать — выключить прибор.

После того, как прибор отключили, нужно установить его модель. Полное название есть на лицевой части либо в технической документации.

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Далее нужно будет оставить заявку через личный кабинет клиента «Мособлгаз» или по телефону горячей линии 8-495-122-40-04.

Далее согласуйте время визита специалиста для ремонта. Оплату работы можно выполнить любым удобным способом: по QR-коду в мобильном банке, в Сбербанке по квитанции, с помощью терминала или наличными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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