Подмосковье 05 мая 2023, 16:23 Жителям Подмосковья напомнили о действиях при продаже подаренной квартиры Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Жителям Московской области объяснили, как продать подаренную квартиру. Рекомендации дало министерство жилищной политики региона.

В 2022 году в Подмосковье построили и ввели эксплуатацию 14,1 миллиона квадратных метров жилья. Из них 4,6 миллиона приходится на 672 многоквартирных дома.

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«Новый владелец может продать подаренную ему квартиру сразу же после того, как официально станет собственником, то есть после внесения Росреестром сведений о сделке в Единый государственный реестр недвижимости», — сообщили в ведомстве.

Для продажи нужны паспорт, проект договора купли-продажи и акт приема-передачи, выписка из ЕГРН, договор дарения, технический паспорт на квартиру и нотариальная доверенность при необходимости. Также могут потребоваться справка о дееспособности продавца, разрешение органов опеки и попечительства, свидетельство о рождении ребенка и справка о составе семьи.

Согласие супруга на продажу подаренной квартиры не требуется. Если жилплощадь находится в собственности три года или ее стоимость менее миллиона рублей, то ее можно продать без уплаты налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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