27 августа 2023, 04:00
Жителям Подмосковья напомнили о безопасности детей во время отдыха на водоемах
Работники «Мособлпожспаса» порекомендовали отдыхающим соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра у воды. Они напомнили, что несовершеннолетних нельзя отпускать на водоем без взрослых.
«Спасатели советуют наблюдать за играми малышей у воды и следить за тем, чтобы они не толкались, не делали друг другу подножки. В результате таких трюков ребенок может упасть в воду, удариться об острый камень и захлебнуться», — сообщил замначальника госучреждения Сергей Прокопюк.
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Опасность для детей представляют сильное течение, ямы, густые водоросли и обрывистый берег, который в любой момент может обвалиться.
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