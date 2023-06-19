Подмосковье 19 июня 2023, 00:30 Жителям Подмосковья напомнили о безопасном отдыхе возле воды ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники противопожарно-спасательной службы Московской области напомнили местным жителям о правилах безопасного отдыха у водоемов. Об этом они рассказали во время патрулирования водных объектов.

«Перепады температур, когда, разогревшись на солнце, человек заходит в прохладную воду, могут негативно отразиться на организме. И если у человека уже имеются сердечно-сосудистые заболевания, последствия могут быть самыми серьезными. К аналогичному эффекту может привести купание в состоянии алкогольного опьянения или общего недомогания», — сообщил замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс.

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Работник управления добавил, что купаться в неприспособленных для этого местах опасно Обрывистые берега, ямы и крупногабаритный мусор могут привести к травме. Выбирать следует разрешенные для купания реки и озера, с чистым дном и всей необходимой инфраструктурой на пляже.

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