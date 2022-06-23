Жителям Подмосковья напомнили, какие документы нужны для поездок с животными

Путешествие с животными требует не только большого внимания к своим питомцам и их состоянию, но и ряда разрешающих документов. Для передвижения по России бумаг требуется меньше, чем для выезда за границу. Например, достаточно просто предъявить ветеринарный паспорт, в котором будут содержаться отметки о вакцинации животного.

Обязательное условие для перевозки животного — это действующая прививка от бешенства. Об этом напомнил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Но если питомца перемещают в целях выставок и других массовых мероприятий, нужен будет не только ветеринарный паспорт, но и ветеринарное свидетельство.

«Для получения ветеринарного свидетельства необходимо посетить с животным государственную ветеринарную клинику по месту его фактического содержания, где ветеринарные специалисты проведут все необходимые мероприятия и оформят документ. Оформление документа для путешествия возможно и при вызове ветеринарного врача на дом», — отметил Сергей Воскресенский.

В свидетельстве зафиксированы сведения о вакцинации, клиническом осмотре, отсутствии паразитов и о хорошей местности с точки зрения ветеринарии, где проживает животное. Прививку от бешенства нужно делать не ранее чем за год до поездки и не позднее чем за 21 день до выезда.

Если планируется поездка за границу, то сначала нужно тщательно изучить все ветеринарные требования каждой отдельной страны. Во многих нужны подкожный микрочип, вакцина против бешенства и некоторые сопроводительные документы. А вот в ряд стран нужны еще дополнительные лабораторные исследования на напряженность иммунитета животного к вирусу бешенства.