Жителям Подмосковья рассказали, как записаться на назальную вакцинацию от коронавируса | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 12:35 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья рассказали, как записаться на назальную вакцинацию от коронавируса

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В поликлиники Подмосковья поставили 594 тысячи насадок для назальной вакцинации от коронавируса. Записаться на нее можно онлайн или в поликлиниках области, напомнила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

«Жители сами могут выбрать способ вакцинации — внутримышечный или назальный. Все насадки уже поставлены в поликлиники региона», — сообщила зампред.

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Вакцинация — самый надежный способ защиты от COVID-19. Пройти вакцинацию можно бесплатно во всех поликлиниках региона. Записаться можно через «Госуслуги», в МФЦ и по телефону 122. О желании привиться назально необходимо сообщить в прививочном пункте.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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