Жителям Подмосковья напомнили, как вести себя при случайной встрече с лосем | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 20:01 Жителям Подмосковья напомнили, как вести себя при случайной встрече с лосем

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Лесничие в Подмосковье регулярно занимаются патрулированием лесов. Часто при этом они встречают диких животных, которые выходят на прогулку. Например, недавно не так далеко от Лосино-Петровска они встретили лосиху, которая в этом момент прогуливалась со своим малышом.

Лесничие сразу же напомнили жителям Подмосковья, что встреча с настолько большим животным может оказаться опасной. Ни в коем случае не надо самостоятельно его провоцировать.

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При встрече с лосем нельзя размахивать руками, кричать или другим образом пугать животное. Если вдруг пути пересекаются, лучше всего просто аккуратно и очень тихо обойти животное стороной. Ни в коем случае при этом нельзя пробовать бежать, нельзя также поворачиваться к лосю спиной.

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