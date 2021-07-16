Жителям Подмосковья напомнили, как вернуть просроченную задолженность

Изменения в нормативные правовые акты РФ, касающиеся ужесточения деятельности коллекторских организаций, вступили в силу 1 июля 2021 года. В связи с этим в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья рассказали жителям, как вернуть просроченную задолженность.

Что могут делать коллекторы

«Согласно законодательству, коллекторские организации не вправе применять к должнику какие-либо меры принуждения для получения долга. Такими полномочиями наделены только органы ФССП», — говорится в сообщении.

Судебные приставы-исполнители могут изъять имущество, наложить на него арест, выселить из жилого помещения. Но коллекторы такими правами не обладают. Они должны убедить должника выплатить долг, помочь найти решение проблемы.

Коме того, коллекторской деятельностью вправе заниматься только организации, сведения о которых включены в госреестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Такой перечень ведет ФССП. Это открытые сведения, их можно посмотреть на официальном сайте.

Права и ограничения коллекторов

В ведомстве напомнили, что коллекторские организации могут взаимодействовать с должником только путем личных встреч и телефонных переговоров, телеграфных, а также текстовых, голосовых или других сообщений по сетям электросвязи. Они могут также направить телеграмму, письмо по электронной и обычной почте или СМС-сообщение.

Важно, что личные встречи и телефонные переговоры с должником могут проводиться только в период с 08:00 до 22:00 часов в рабочие дни, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 09:00 до 20:00 часов.

Что касается ограничений, то личных встреч с должником должно быть не больше одного раза в неделю, телефонных переговоров — не больше одного раз в сутки, двух раз в неделю, восемь раз в месяц, телеграфных сообщений и по сетям электросвязи — двух раз в сутки, четырех раз в неделю, шестнадцать раз в месяц.

В пресс-службе уточнили, что коллекторская организация должна обеспечить аудиозапись всех переговоров с должником, а также фиксацию сообщений.

Права должника

Должник имеет право встречаться и вести переговоры с коллекторской организацией только через своего представителя — адвоката. Он также может вовсе отказаться от такого взаимодействия, но не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки по долгу.

Для этого коллекторской организации нужно направить письменное заявление через нотариуса, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку.

Применение угроз и силы

«Ни при каких обстоятельствах не допускаются применение к должнику и иным лицам физической силы, угрозы убийством или причинения вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, оказание психологического давления на должника и других лиц, использование выражений и совершение действий, унижающих честь и достоинство должника», — сообщили в ведомстве.

Если коллекторы превысили свои полномочия, то необходимо прекратить общение с ними и вызвать полицию. При наличии оснований сотрудников могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Если коллектор позвонил или приехал в неустановленное время, то лучше все записать на диктофон. Должник также может подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП и органы прокуратуры с приложением документированных материалов, которые говорят о нарушении закона. Действия сотрудников можно обжаловать и в судебном порядке.

Если беспокоят без оснований

Бывает такое, что человек не является заемщиком или поручителем, но коллекторы все равно беспокоят его звонками. Все дело в том, что персональные данные есть в базе агентства в качестве «поручителя» должника. В таком случае нужно позвонить коллекторам и сообщить о непричастности к долгу, а также направить в адрес коллекторского агентства и кредитора письменное уведомление по «Почте России» заказным письмом с уведомлением о вручении.