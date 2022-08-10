Жителям Подмосковья напомнили, как установить публичный сервитут на земельные участки

Публичные сервитуты установили в 40 городских округах Подмосковья. Это позволит ресурсоснабжающим организациям беспроблемно прокладывать новые коммуникации. Жители региона могут установить их через «Госуслуги». Об этом сообщила глава министерства Наталья Адигамова.

Публичные сервитуты позволят организациям пользоваться земельными участками для беспроблемной прокладки коммуникаций. Большинство из них пришлось на «Мособлгаз», рассказала министр. Физические, юридические лица и ИП могут обратиться за установкой сервитута через «Госуслуги».

«Всего же последний месяц сервитуты установлены на территории порядка 40 городских округов в более чем 130 локациях», — добавила она.

Так, сервитуты установили в 67 местах в 21 округе для «Мособлгаза», в пяти локациях в Талдоме для «РЖД», в Воскресенске для работы «УКС», Мытищах для «Мосводоканала», Люберцах для «Мособлэнергогаз», Дмитровском для «Газпром Межрегионгаз» и Сергиевом Посаде для «Сергиево-Посадский МПК».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о завершении программы социальной газификации в Подмосковье в 2022 году.