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    21 июня 2022, 10:46

    Жителям Подмосковья напомнили, как уберечь детей от опасности на железной дороге

    Стартовала акция «Безопасное детство в Московской области»

    Оксана Кириллова

    Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного поведения детей и подростков на железной дороге в рамках акции «Безопасное детство в Московской области». Треть пострадавших на железной дороге — несовершеннолетние. Ежегодно они получают травмы и погибают, пытаясь прокатиться снаружи поезда. В связи с этим для родителей и детей подготовили инструкцию, как правильно вести себя на железной дороге.

    Жителям Подмосковья напомнили, как уберечь детей от опасности на железной дороге

    Переходить железнодорожные пути можно только по пешеходным переходам, мостам или в тоннелях. Перед этим следует убедиться, что в зоне видимости нет движущихся поездов. Нужно внимательно следить за световыми и звуковыми сигналами работников железной дороги и техническими оповещениями.

    Нельзя ходить по путям, прыгать на них с платформы, переходить их в неустановленном месте, заходить за линию безопасности у края платформы. Кроме того, запрещено бегать по ней рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, подлезать под пассажирские платформы и поезда, подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий. Нельзя повреждать оборудование железнодорожного транспорта, приближаться к оборванным проводам.

    Очень опасно перелезать через крепления между вагонами, залезать на крыши вагонов, подходить близко к вагонам до полной остановки поезда, пытаться запрыгнуть в вагон или выпрыгнуть из него во время движения поезда. Запрещается открывать двери вагона на ходу поезда, прислоняться к стоящим вагонам.

    Акция «Безопасное детство в Московской области» проводится ежегодно для предотвращения гибели и травмирования детей в результате несчастных случаев, в том числе на дороге.