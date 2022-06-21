Жителям Подмосковья напомнили, как уберечь детей от опасности на железной дороге

Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного поведения детей и подростков на железной дороге в рамках акции «Безопасное детство в Московской области». Треть пострадавших на железной дороге — несовершеннолетние. Ежегодно они получают травмы и погибают, пытаясь прокатиться снаружи поезда. В связи с этим для родителей и детей подготовили инструкцию, как правильно вести себя на железной дороге.

Переходить железнодорожные пути можно только по пешеходным переходам, мостам или в тоннелях. Перед этим следует убедиться, что в зоне видимости нет движущихся поездов. Нужно внимательно следить за световыми и звуковыми сигналами работников железной дороги и техническими оповещениями.

Нельзя ходить по путям, прыгать на них с платформы, переходить их в неустановленном месте, заходить за линию безопасности у края платформы. Кроме того, запрещено бегать по ней рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, подлезать под пассажирские платформы и поезда, подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий. Нельзя повреждать оборудование железнодорожного транспорта, приближаться к оборванным проводам.

Очень опасно перелезать через крепления между вагонами, залезать на крыши вагонов, подходить близко к вагонам до полной остановки поезда, пытаться запрыгнуть в вагон или выпрыгнуть из него во время движения поезда. Запрещается открывать двери вагона на ходу поезда, прислоняться к стоящим вагонам.

Акция «Безопасное детство в Московской области» проводится ежегодно для предотвращения гибели и травмирования детей в результате несчастных случаев, в том числе на дороге.