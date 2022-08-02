Жителям Подмосковья напомнили, как согласовать границы земельных участков

Услугой согласования границ земельных участков воспользовались свыше трех тысяч жителей региона с начала года. Об этом рассказала глава подмосковного Минимущества Наталья Адигамова.

Согласовать можно границы земли, которая прилегает к муниципальной и государственной собственности, напомнила министр. Это необходимо, когда участок не отмежеван и не имеет четких координат. В случае, если соседней территорией владеет физическое лицо, можно договориться, а когда речь идет о собственности государства или муниципалитета, возникают сложности.

«В обоих случаях эту процедуру важно и нужно провести, например, для понимания, куда ставить забор или баню, чтобы потом не пришлось их сносить. Услугу эту мы оптимизировали, что позволит заявителям получать её в более удобном формате», — сказала Адигамова.

Подать заявку на согласование можно на «Госуслугах». Для этого необходимо иметь документ права собственности или технический паспорт. Если их нет, то признанными будут те границы, которые утверждены 15 и более лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, как изменились госуслуги в Подмосковье. Большинство из них теперь доступно для жителей в онлайн-режиме.