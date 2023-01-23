Подмосковье 23 января 2023, 20:10 Жителям Подмосковья напомнили, как сберечь лифты в новых многоэтажках

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В этом году в Московской области продолжается строительство 519 многоквартирных домов, в них установят 3252 лифта. Главгостройнадзор напомнил местным жителям, как сберечь новое оборудование в только что сданном жилье.

Перед запуском инспекторы проверяют проектную документацию, габариты лифтов, дверные проемы в лифтовых холлах, открывание дверей оборудования на каждом этаже и другие параметры. В прошлом году они не нашли нарушений, однако годом ранее отклонений насчитали семь. Их обнаружили в новостройках в Лыткарине, Котельниках, Королеве и Красногорске.

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В прошлом году на портал «Добродел» поступило около шести тысяч обращений, которые касались неисправностей лифтов.

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В ведомстве напомнили, что частой поломкой лифтов в первые годы пользования становится перегруз кабин строительными материалами. Инспекторы посоветовали местным жителям бережно относиться к новому оборудованию.

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