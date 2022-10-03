Жителям Подмосковья напомнили об электронном сертификате на средства реабилитации | 360°

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Жителям Подмосковья напомнили об электронном сертификате на средства реабилитации

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Жители Подмосковья могут воспользоваться электронным сертификатом Фонда социального страхования для приобретения оборудования для реабилитации. Он привязывается к платежным картам «Мир». Об этом напомнили в Минсоцразвития региона.

«На выданный электронный сертификат Фонд социального страхования записывает определенную сумму, которую можно потратить на приобретение технических средств реабилитации, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации», — сообщили в ведомстве.

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Жители могут получить средства через фонд или воспользоваться компенсацией за самостоятельно купленные товары, а также оформить электронный сертификат и расплатиться им.

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Глава Минсоцразвития Людмила Болатаева сообщила, что дополнительную выплату регион назначает на приобретение товаров из определенного перечня.

«Так, например, нашей региональной выплатой с начала этого года воспользовались 850 жителей региона, на сумму свыше 13 миллионов рублей», — отметила она.

Оформить сертификат можно через «Госуслуги», а получить региональную выплату на региональном портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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