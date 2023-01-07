Подмосковье 07 января 2023, 16:54 Жителям Подмосковья напомнили, как правильно утилизировать новогодние украшения

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Жители Подмосковья после праздников могут привезти весь новогодний декор и ненужные украшения на пункты приема вторсырья «Мегабак». Об этом напомнил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

«Для недопущения навалов отходов около многоквартирных домов шесть дней в неделю открыты площадки „Мегабак“, куда жители региона могут в любое удобное для них время привезти ненужные после праздников отходы, которые напрямую будут направлены компаниям-переработчикам и в дальнейшем будут использованы в качестве вторичного сырья для производства новой продукции», — отметил Антон Велиховский.

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Министр добавил, что ежегодно в период новогодних праздников объем собранных отходов в Подмосковье увеличивается в среднем на 20%. Поскольку новогодние украшения и упаковочные материалы не являются твердыми коммунальными отходами, по правилам их нельзя утилизировать на придомовых контейнерных площадках.

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В Подмосковье работают 60 пунктов «Мегабак» в 56 городских округах. Здесь жители могут выбросить бумагу, текстиль, стекло, металл, опасные отходы, батарейки, бытовую технику, пластик, мебель, лампы и спилы растений. Адреса пунктов всегда можно узнать на сайте мегабак.рф.

Ранее сообщалось, что экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» стартует в Московской области 15 января.

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