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    18 марта 2022, 14:48

    Жителям Подмосковья напомнили, как получить помощь с работой и открытием своего дела

    Анастасия Аброськина

    Социальный контракт — одна из мер поддержки жителей Московской области. По нему можно получить помощь с поиском работы, ведением личного хозяйства, открытием дела и даже профессиональным обучением.

    Жителям Подмосковья напомнили, как получить помощь с работой и открытием своего дела | Изображение 1

    Социальный контракт — договор на получение денег, который заключается с управлением социальной защиты.

    Об этом напомнила представитель комитета Мособлдумы по социальной политике Татьяна Карзубова.

    Важным условием является то, что потратить средства можно только на цель, определенную договором

    Татьяна Карзубова.

    Например, в случае заключения контракта на поиск работы человек получает выплату, равную прожиточному минимуму, на срок до 12 месяцев. Сейчас это 16 тысяч рублей.

    При контракте на открытие своего дела размер выплаты — до 250 тысяч рублей. Если речь идет о профессиональной учебе, то заключается контракт на 30 тысяч рублей за курс.

    Подать заявку можно через «Госуслуги» Подмосковья.