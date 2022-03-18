Жителям Подмосковья напомнили, как получить помощь с работой и открытием своего дела

Социальный контракт — одна из мер поддержки жителей Московской области. По нему можно получить помощь с поиском работы, ведением личного хозяйства, открытием дела и даже профессиональным обучением.

Социальный контракт — договор на получение денег, который заключается с управлением социальной защиты.

Об этом напомнила представитель комитета Мособлдумы по социальной политике Татьяна Карзубова.

Важным условием является то, что потратить средства можно только на цель, определенную договором Татьяна Карзубова.

Например, в случае заключения контракта на поиск работы человек получает выплату, равную прожиточному минимуму, на срок до 12 месяцев. Сейчас это 16 тысяч рублей.

При контракте на открытие своего дела размер выплаты — до 250 тысяч рублей. Если речь идет о профессиональной учебе, то заключается контракт на 30 тысяч рублей за курс.

Подать заявку можно через «Госуслуги» Подмосковья.