Жителям Подмосковья напомнили, как получить онлайн-справку из центра занятости

Жители Подмосковья оформили свыше 37 тысяч онлайн-справок из центров занятости с начала года. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Необходимые справки из центра занятости доступны в электронном формате и всегда находятся под рукой. С начала года жителям Подмосковья их выдано свыше 37 тысяч. Получить справку очень легко. Достаточно заполнить электронную форму на региональном портале госуслуг», — сказала Ирина Каклюгина.

Справка будет готова в течение одного дня, добавила вице-губернатор.

«Мы продолжаем работу над комфортным получением услуг, быстрым трудоустройством наших жителей и выводим максимальное количество услуг в онлайн — подбор вакансий по принципу „здесь и сейчас“, онлайн-справки, комплексная услуга „Ищу работу“ и так далее», — отметила Ирина Каклюгина.

Жители региона могут узнать о положенных мерах соцподдержки и содействии в трудоустройстве на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что показатель безработицы в регионе по итогам шести месяцев составил только 0,6%.