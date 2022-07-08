Жителям Подмосковья напомнили, как подготовиться к походу в лес за грибами и ягодами

В Московской области уже вовсю стартовал сезон грибов и ягод, на тихую охоту в лес отправляются сотни человек. Однако не все помнят, насколько важно грамотно подготовиться к такому походу и как максимально себя обезопасить. Жителям Подмосковья дали некоторые советы, которые помогут сделать поездку комфортной и спокойной.

Сначала важно определиться, куда именно вы собираетесь. Нужно заранее изучить лесной массив и понять, какие населенные пункты есть поблизости, куда если что можно выйти к людям. Желательно заранее узнать, какие там протекают реки, какие есть озера и где расположены просеки. Все это поможет быстро сориентироваться, если вы вдруг собьетесь с пути.

Одежду лучше всего подбирать очень яркую, на ней не должно быть открытых участков кожи — все-таки в лесу много насекомых, не только комаров, но и клещей. Даже в жаркую погоду можно надеть спортивный костюм, заправить брюки в носки и таким образом отлично защитить себя. А в тенистом лесу едва ли будет слишком жарко.

Обувь должна быть максимально удобной, чтобы в ней легко можно было долго бродить по лесу. Чем легче кроссовки или сапоги, тем меньше будет ощущаться обувь на ногах.

С собой обязательно взять воду и какой-нибудь легкий перекус. Удобнее всего носить провизию в рюкзаке. Не будет также лишним захватить с собой бинт и антисептик, фонарик и нож, спички или зажигалку. Обязательно не забыть взять с собой заряженный мобильный телефон и дополнительный аккумулятор к нему, чтобы заряд держался как можно более долго.

Перед тем, как отправиться в лес, нужно сообщить своим близким, куда именно вы направляетесь. Ходить по лесным массивам лучше всего с теми, кто имеет в этом большой опыт.