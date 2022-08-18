Жителям Подмосковья напомнили, как отличить специалиста газовой службы от мошенника

Техническое обслуживание газового оборудования проводится сотрудниками специализированных сервисных организаций не реже одного раза в год и является обязательным условием для поставки газа. Министерство энергетики Московской области и Мособлгаз напомнили ряд правил, с помощью которых можно определить действительно ли к вам в дом пришли специалисты газовой службы.

Первое, на что нужно обратить внимание — это внешний вид человека. Специалисты Мособлгаза совершают обходы в фирменной сезонной одежде с логотипом предприятия. Также специалист должен иметь при себе удостоверение сотрудника АО «Мособлгаз» — документ синего цвета, в котором указаны ФИО и занимаемая должность, стоит подпись директора филиала предприятия. Этот документ сотрудник предприятия предъявляет по первому требованию абонента.

Для повышения безопасности жителей Мособлгаз ввел систему идентификации слесарей и мастеров по QR-коду. Отсканировав QR-код с личной карточки специалиста c помощью сканера, встроенного в мобильное приложение Мособлгаз, можно будет увидеть подробную информацию о сотруднике Александр Самарин Министр энергетики Московской области

Важно помнить, что коммунальные и газовые службы всегда заранее предупреждают о проверке и никогда не требуют денег «здесь и сейчас». Жителей попросили в целях безопасности не препятствовать доступу сотрудников газовой службы к оборудованию во время обходов и проверок, проводимых согласно договору на техническое обслуживание.

Также региональное Минэнерго и Мособлгаз напомнили, что нужно сделать, если вы только хотите заключить договор на обслуживание газового оборудования.

На главной странице портала «Добродел» есть «газовая» кнопка. С ее помощью пользователь может быстро перейти к заполнению электронной заявки. Все сообщения обрабатываются сотрудниками регионального Министерства энергетики. Для качественной проработки сообщения необходимо указать контактные данные (Ф.И.О., номер телефона и e-mail). Ответ и обработка заявки занимают не больше восьми дней.

Для заключения договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для собственника частного домовладения нужно оставить сообщение на портале «Добродел» в категории «Энергетика», подкатегории «Внутридомовое газовое оборудование в ИЖС». Также можно напрямую обратиться к поставщику газа АО «Мособлгаз».

Для заключения договора на обслуживание оборудования внутри квартир нужно оставить сообщение в категории «Многоквартирные дома», подкатегории «Заключение договора на техническое обслуживание ВКГО/ВДГО». Также можно обратиться напрямую в управляющую организацию.

Более точную информацию можно узнать на сайте Минэнерго Московской области или в официальном Telegram-канале ведомства.