28 июля 2023, 23:19
Жителям Подмосковья напомнили, как оплачивать электронные счета МосОблЕИРЦ
Жителям Московской области напомнили, как оплачивать электронные счет от МосОблЕИРЦ. Это электронные квитанции для удобной оплаты коммунальных услуг.
«Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“. В разделе „Платежи“ в настройках нужно выбрать опцию „Получать платежные документы в электронном виде“ и указать адрес электронной почты, на который будут ежемесячно доставляться письма с электронным счетом», — уточнили в министерстве ЖКХ Подмосковья.
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Оплатить услуги можно по электронной почте. В письме от центра с извещением следует нажать кнопку «Оплатить». Далее нужно перейти на страницу оплаты, выбрать способ и провести операцию удобным способом: банковской картой, Yandex Pay или через СБП.
Также погасить платежку можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении. Порядок действий прежний. Оплата банковской картой или через Систему быстрых платежей пройдет для пользователя без комиссии и со скидкой 1%.
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