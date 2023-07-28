Подмосковье 28 июля 2023, 23:19 Жителям Подмосковья напомнили, как оплачивать электронные счета МосОблЕИРЦ МосОблЕИРЦ

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Жителям Московской области напомнили, как оплачивать электронные счет от МосОблЕИРЦ. Это электронные квитанции для удобной оплаты коммунальных услуг.

«Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“. В разделе „Платежи“ в настройках нужно выбрать опцию „Получать платежные документы в электронном виде“ и указать адрес электронной почты, на который будут ежемесячно доставляться письма с электронным счетом», — уточнили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

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Оплатить услуги можно по электронной почте. В письме от центра с извещением следует нажать кнопку «Оплатить». Далее нужно перейти на страницу оплаты, выбрать способ и провести операцию удобным способом: банковской картой, Yandex Pay или через СБП.

Также погасить платежку можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении. Порядок действий прежний. Оплата банковской картой или через Систему быстрых платежей пройдет для пользователя без комиссии и со скидкой 1%.

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