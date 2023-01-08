Подмосковье 08 января 2023, 13:48 Жителям Подмосковья напомнили, как облегчить рабочую неделю после новогодних каникул Психиатр Масякин: режим сна и отдыха поможет прийти в себя после Нового года

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После новогодних каникул многие сталкиваются с послепраздничной депрессией. Зачастую люди в такие моменты теряют интерес к работе, задумываются об увольнении и хотят начать год с чистого листа. Главный врач Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева, главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Антон Масякин пояснил, как влиться в рабочий режим после праздников.

«Праздничная неделя дана, чтобы расслабиться и восстановить силы после тяжелой работы, проектов. Но как только начинается прерывание процесса „отдыха“, на замену приходит подавленность и раздражительность. Тогда и начинается самый опасный момент», — обратил внимание Масякин.

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По его словам, постотпускной синдром в первую очередь заставляет задуматься, насколько человек любит свою работу. Если человек интуитивно понимает, что находится на нужном месте и занимается любимым делом, адаптация пройдет намного быстрее.

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В новогодние праздники, добавил врач, нарушаются биоритмы. Поэтому перед трудовой неделей важно наладить сон и увеличить физическую активность. Подойдут простые прогулки на свежем воздухе, катание на коньках или лыжах. Употреблять алкоголь и переедать не рекомендуется.

«Устройте себе разгрузку для организма. Можно заменить рецепты своих любимых блюд и сделать их менее калорийными. Строгие диеты здесь не нужны — есть риск сорваться», — заметил Масякин.

Он предложил исключить из рациона газировку, колбасные изделия, сладкое, майонез и ограничить употребление соли и хлеба. Готовить блюда специалист посоветовал на пару или гриле.

Масякин также рекомендовал придумать на первую рабочую неделю цель: подумать, что можно сделать сразу после выхода в офис. Брать слишком много на себя не стоит — лучше выполнять задачи постепенно.

«Позаботьтесь о себе и здоровом сне. <…> Важно научиться вовремя вставать на каникулах, например, это может быть время, когда вам нужно на работу — в 09:00 или 10:00. Высыпайтесь ночью, и тогда выход после праздников не будет „трагедией“ для вашего организма», — сказал врач.

Если же человек заметил, что депрессия, странное поведение, упадок сил длятся больше двух недель, следует обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или врачу-психиатру.