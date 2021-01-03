Жителям Подмосковья напомнили, как обезопасить квартиру от воров в новогодние праздники

Новогодние праздники традиционно становятся любимым временем для преступников. В эти дни они крадут ценности из загородных домов и квартир, так как многие владельцы уезжают отдыхать на все каникулы. Жителям Московской области напомнили несколько простых правил, которые помогут сохранить свое имущество.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. В ведомстве отметили, что позаботиться о безопасности квартиры или дома надо заранее. Если хозяева планируют оставить жилье на все праздники, не стоит рассказывать об этом посторонним.

Кроме того, при отъезде не рекомендуется оставлять ценные вещи в квартире на видном месте — лучше убрать их подальше от глаз возможных преступников. Перед длительным отсутствием нужно обеспечить надежное укрепление входных дверей в квартиру или коттедж.

«Не оставляйте открытыми окна, форточки, фиксируйте балконные створки. Нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев — перед поездкой заберите всю почту, это сделает ваше отсутствие менее заметным», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что надежнее всего жилье защитит сигнализация с подключением на пульты централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области.